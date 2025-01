Halle/MZ/EI. - Den März vergangenen Jahres wird sich ein Hallenser wohl zukünftig als Glücksmonat in den Kalender eintragen. Denn Anfang März gewann er knapp 6,3 Millionen Euro beim Lotto-Spielen. Der Mann war bundesweit der Einzige, der alle sechs Gewinnzahlen beim Spiel „6 aus 49“ richtig hatte.

Lotto in Halle: 2024 gab es weniger große Gewinne

Abgesehen von diesem sagenhaften Gewinn lief das Lottojahr 2024 für die Spielerinnen und Spieler in der Saalestadt aber eher durchwachsen. Wie die Lotto-Toto Gesellschaft jetzt mitteilte, gab es im vergangenen Jahr in der Stadt 57 Gewinne mit einer Summe über 5000 Euro – das waren elf weniger als noch im Jahr davor.

Mehrmals gewannen Hallenserinnen und Hallenser jedoch auch Beträge im sechsstelligen Bereich – so konnte sich etwa ein Eurojackpot-Spieler am Karfreitag über knapp 160.000 Euro freuen. Ein weiterer Spieler hatte Anfang Juni beim Spiel „Super 6“ das richtige Händchen und holte sich den Hauptgewinn über 100.000 Euro. Er hatte alle Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl richtig. Ebenfalls mit einem Gewinn in Höhe von 100.000 Euro startete am 30. November ein Lottospieler in Halle bei der „Glücksspirale“ in die Vorweihnachtszeit.

Die Zusatzlotterie „Spiel 77“ brachte 2024 neun Mal Gewinne von je 7.777 Euro in die Saalestadt. Und Glück beim „Rubbeln“ hatte Anfang März ein Lottospieler, der 10.000 Euro gewann.

Lotto: Teil des Geldes kommt Projekten in Sachsen-Anhalt zugute

„2024 war ein solides Lottojahr mit gelegentlichen Glückssträhnen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Rein rechnerisch hat jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr für 99,80 Euro sein Glück bei Lotto Sachsen-Anhalt versucht – und somit 2,87 Euro mehr ausgegeben als im Jahr 2023.

Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute. In Halle wurden 2024 dadurch insgesamt 69 Projekte mit rund 1,15 Millionen Euro Lotteriefördermitteln unterstützt.