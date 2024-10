Die Kampagne für weniger Plastik in der Biotonne scheint erfolgreich zu sein. Die Stadtverwaltung zeigt sich zufrieden.

Biomüll in Halle ist jetzt sauberer

In den Biomüll gehört kein Plastik - darauf hat die Stadtverwaltung Halle hingewiesen.

Halle/MZ/Nay. - Die Stadtverwaltung meldet Erfolg: Die aktuelle Sticker-Kampagne auf Biotonnen habe dazu geführt, dass der Bioabfall in Halle „reiner“ geworden ist. Der Anteil der „Fremdstoffe“ habe sich deutlich reduziert, hieß es bei der jüngsten Sitzung des Ordnungsausschusses im Stadthaus. In der Südlichen Innenstadt sei der sogenannte Fremdstoffanteil beispielsweise von drei auf ein Prozent gesunken, in Neustadt von sechs auf zwei Prozent.

Die Aufkleber-Kampagne soll nun weiter fortgeführt und in den nächsten Monaten auf bislang noch fehlende Stadtviertel erweitert werden. Alle Biomülltonnen im Stadtgebiet sollen dann mit Hinweisen beklebt werden, dass Plastik und andere Stoffe nicht in die Biotonne gehören, solange sie nicht kompostierbar sind.