Biohof in Halle sucht Unterstützer für genossenschaftlichen Landkauf

Halle (Saale)/MZ - Ein paar Besonderheiten fallen gleich ins Auge, wenn man den Permakulturhof Biophilja am südlichen Stadtrand von Halle besucht. So gibt es zum Beispiel nicht das eine große Feld, wo nur eine Pflanzenart wächst. Stattdessen sieht man ein großes Neben- und Miteinander. Mangold dort, Salatköpfe da und etwas weiter die Kartoffeln. Man sieht Gemüsebeete und Gewächshäuser und zwischendrin immer wieder Obstbäume. Das alles soll so sein.