Bilanz der Nacht: Schläge, Tritte, Pfefferspray und Flaschenwurf in Halle

In Halle ist es in der Nacht zum Samstag zu mehreren Körperverletzungen gekommen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden.

Die Polizei musste in der Nacht zum Samstag in Halle wegen mehrerer Körperverletzungen ausrücken.

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat es in der Nacht zum Samstag mehrere gewalttätige Auseineinersetzungen gegeben. Gegen 19.15 Uhr war es am Freitagabend zunächst zu einer Körperverletzung in der Unstrutstraße gekommen. Ein 19-Jähriger wurde von zwei unbekannten Tätern geschlagen, nachdem er zu Boden ging erneut geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Täter. Der Geschädigte wurde verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Auch im Bereich des Hallmarkts/Marktplatzes lief eine Auseinandersetzung aus dem Ruder. Kurz nach 2 Uhr warfen Personen mit einer Flasche und attackierten einen Geschädigten mit Pfefferspray. Das Opfer erlitt dadurch eine Augenreizung und musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige im Alter von 20 Jahren konnten in Tatortnähe stellen.