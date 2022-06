„Bewegung Halle“: Der Protest geht weiter

Ab Mittwoch gilt die Impfpflicht in Medizin und Pflege. In Halle hoffen manche Demonstranten, sie wird wieder abgeschafft - und riskieren vorerst ihren Job.

Halle (Saale)/MZ - Die Parole, die während des Demozugs am Montagabend am häufigsten zu hören war, lautete: „Impfpflicht? Wollen wir nicht!“ Etwa 1.200 Teilnehmer zählte die Demo der „Bewegung Halle“ gegen die Corona-Maßnahmen laut Polizeiangaben an diesem Tag. Das waren erheblich weniger als in den Wochen zuvor. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die unter anderem für den medizinischen und den Pflegebereich gilt, sie kommt und gilt ab diesem Mittwoch. Wenngleich die Prüfung jedes Einzelfalls wohl mehrere Wochen dauern wird und derzeit noch völlig offen ist, wie viele Betretungsverbote oder Bußgelder wirklich verhängt werden.