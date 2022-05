Bewegte Geschichte: Paar aus Halle ist seit 65 Jahren verheiratet

Für Erika und Karl Heinz begann alles mit einer zufälligen Begegnung in einem Dorf nahe der Grenze. Am Mittwoch sind sind sie 65 Jahre verheiratet. Was sie alles erlebt haben.

Halle (Saale)/MZ - Von Phillip Kampert Halle/MZ - Ein 18-jähriger Grenzpolizist und eine Schülerin begegnen sich zufällig im Dorf Branderode (Landkreis Nordhausen). Sie wohnte in dem kleinen Ort, er war im nahen Obersachswerfen eingesetzt. „Da lief ein junges Mädel rum, da habe ich sie angesprochen“, erzählt Karl Heinz Brückner, der sich noch an die langen Zöpfe erinnert. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, ergänzt seine Frau Erika. Diese Begegnung 1954 war der Anfang des gemeinsamen Lebens von Karl Heinz und Erika Brückner. Am kommenden Mittwoch ist ihre Eiserne Hochzeit, also das 65. Jubiläum ihres Ja-Worts.