Was für ein Horrorgedanke: Drei maskierte Männer sind in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung eingedrungen - was bisher in dem Fall bekannt ist.

Bewaffnete Täter bedrohen zwei Frauen in Halle-Neustadt - und fliehen mit ihrer Beute

Halle (Saale)/MZ - Der Schrecken kam kurz nach Mitternacht: Drei Räuber haben am Sonntag gegen 0.30 Uhr an einer Wohnungstür geklingelt. Die Täter waren maskiert und hatten pistolenähnliche Gegenstände bei sich. Damit bedrohten sie zwei Frauen.

„Sie drängten sich in die Wohnung und forderten die Herausgabe von Bargeld“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der MZ. Dabei sollen die Räuber mit den Waffen auf ihre Opfer gezielt haben. Die beiden verängstigten Frauen gaben den Tätern ihr Bargeld in unbekannter Höhe. Mit der Beute flüchteten sie.

Glück im Unglück: Die beiden Mieterinnen blieben bei dem Überfall unverletzt. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Nach den Räubern wird nun gefahndet.