Love Scamming: Junger Mann aus Halle enttarnt Betrüger - Polizei mahnt zur Vorsicht

Online mit Menschen in Kontakt treten oder sich sogar verlieben: Dating in der digitalen Welt ist nicht mehr wegzudenken. Doch auf Flirt-Apps und in den sozialen Medien treiben sich mitunter auch Betrüger herum. Fälle von sogenanntem Love Scamming gibt es auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Menschen kennenzulernen - ohne, dass man ihnen persönlich begegnet - ist mittlerweile Gang und Gäbe. Online-Dating, etwa über Flirt-Apps oder in den sozialen Medien, wird von Millionen Deutschen genutzt. Etwa 28 Prozent der Deutschen waren bereits einmal auf einer Dating-Plattform angemeldet. Doch das Flirten in der digitalen Welt birgt auch Gefahren. So gibt es immer wieder Fälle, in denen Online-Profile andere Nutzer um Geld betrügen oder dies versuchen. Fälle von Love Scamming, so der Fachbegriff, gibt es auch in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland.

Love Scamming: Elias aus Halle kommt Betrügern auf die Schliche

Auch der 21 Jahre alte Elias aus Halle wäre fast Opfer einer Love-Scamming-Masche geworden - doch er kam seinen Betrügern auf die Schliche. Angefangen hat die ganze Masche bei Instagram, erzählt Elias. "Mich hat ein englischsprachiger Account angeschrieben mit einem Profilbild von einer jungen, hübschen Dame", erklärt der Hallenser. Zu diesem Zeitpunkt sei für ihn noch nicht offensichtlich erkenntlich gewesen, dass es sich dabei um ein gefälschtes Profil handelte. "Sie hat mich eigentlich ganz nett angeschrieben. Relativ schnell wurde dann versucht das Gespräch auf Snapchat - also eine andere Plattform, zu lenken", fügt Elias weiter hinzu.

Snapchat ist ebenfalls eine Social-Media-App, die vor allem dazu dient, Fotos und andere Medien an Freunde zu versenden, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind - bevor sie automatisch entfernt werden. Ab diesem Zeitpunkt wusste Elias, dass bei diesem Profil etwas nicht stimmen kann und "wo die Reise hingehen soll".

Elias wollte es sich zur Aufgabe machen, den Betrügern selbst eine "Falle zu stellen". Er nahm den Kontakt mit dem Profil via Snapchat auf und schnell wurde klar, dass sich das Gespräch in eine sexualisiserte Richtung entwickelte. "Dabei war es gar nicht mal so plump, es geht auf jeden Fall unangenehmer. Also ich habe mich jetzt nicht direkt belästigt gefühlt", erinnert er sich. Auffällig sei gewesen, dass Elias stets zügig geantwortet wurde.

Love Scamming: Betrüger senden Nacktbilder via Snapchat

Während der Konversation wurden dem Hallenser unaufgefordert auch anzügliche Bilder geschickt. "Man hat sofort gesehen, dass die Bildqualität sehr schlecht war. Dadurch, dass ich mich ja ein bisschen mit Social Media auskenne, habe ich auch gesehen, dass dass Bild nicht in diesem Moment aufgenommen wurde - es war kein 'echtes' Bild", erklärt Elias.

Hintergrund ist, dass auf Snapchat vermeintlich nur Fotos in Echtzeit versendet werden können - vielen Usern ist nicht bekannt, dass auch ältere Fotos aus der Galerie des Handys versendet werden können. Das Profil, welches mit Elias in Kontakt stand, versendete also ältere Fremdfotos.

Der 21-Jährige schickte dem unbekannten Profil via Snapchat dann ebenfalls intime Fotos, die in dem Fall nicht von ihm stammten. "Als die Betrüger dann genug Material gesammelten hatten, was sie gegen mich verwenden konnten, versuchten sie mich dann zu erpressen", so Elias. Die Täter verlangten von Elias ein finanzielles Angebot innerhalb weniger Minuten, sonst würden sie Fotos und Gesprächsverläufe an sämtliche seiner Instagram-Kontakte versenden. Ab diesem Zeitpunkt gab Elias seine eigene Masche gegenüber den Tätern bekannt.

Love-Scamming nimmt schnelles Ende ohne Schrecken

"Sie schickten mir dann auch gefälschte Bilder, als hätten sie meine Freundin via Instagram angerufen, was aber nicht der Fall war. Meine Freundin hat davon nichts mitbekommen", schildert er. Weiter fügt Elias hinzu "drei Leute haben sich vielleicht bei mir gemeldet, was denn da abgeht - ansonsten hat sich niemand bei mir gemeldet."

An wie viele Personen die Betrüger letztendlich die Bilder und Nachrichten von Elias wirklich verschickt haben, ist ungeklärt. Letztendlich konnte sich der junge Hallenser jedoch nur aus der Betrugsmasche wenden, weil er selbst Erfahrung und Wissen im Umgang mit Social Media besitzt - nicht zuletzt durch seinen Job im Digital-Team der Mitteldeutschen Zeitung. Viele Menschen haben das nicht und fallen so Love-Scamming zum Opfer.

Nicht der erste Fall von Love Scamming in Sachsen-Anhalt

Auch wenn der Fall um Elias aus Halle noch einmal glimpflich ausgegangen ist, so wurden in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit bereits andere Menschen Opfer dieser Liebes-Maschen. Im April 2022 wurde ebenfalls ein junger Mann von Betrügern dieser Art kontaktiert. Im selben Zeitraum begann ein gerichtlicher Prozess um einen Heiratsschwindler, der eine Köthenerin um mehrere Tausend Euro betrogen haben soll. Auch eine Frau aus der Börde verlor im vergangenen Jahr im Rahmen einer Online-Beziehung 23.000 Euro.

Im benachbarten Sachsen wurde ebenfalls und erst kürzlich im August 2022 ein 22-Jähriger auf einer Social-Media-Plattform mit einem "sensiblem Foto" seinerseits erpresst und verlor dadurch mehrere Hundert Euro, berichtete die LVZ.

Was ist Love Scamming?

Sogenannte Love-Scammer nutzen die Einsamkeit der Menschen aus. Auf Online-Dating-Plattformen oder in sozialen Netzwerken werden potenzielle Opfer gesucht. Hat der Täter ein passendes Mitglied gefunden, fangen sie wie bei jeder anderen sich anbahnenden Internet-Bekanntschaft mit einem Chat an. Die Täter schenken ihrem Opfer besondere Aufmerksamkeit, sie melden sich oft und sind sehr charmant. Oftmals telefonieren die Täter auch mit den Opfern, sind sehr interessiert an ihrem Leben und erzählen auch von ihrem Leben.

In kürzester Zeit wird ein sehr enges Verhältnis aufgebaut. Meist wird dann eine Notlage geschildert, die die Überweisung oder Übergabe von größeren Geldsummen erforderlich macht. Die Opfer sind gutgläubig und überweisen oft ohne Zweifel das Geld. In anderen Fällen werden verschickte intime Nachrichten oder Bilder genutzt, um das Opfer zu erpressen.

Was tun bei Love Scamming?

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche eindringlich. Keine anbahnende Beziehung würde Geld von seinem Gegenüber verlangen. Seien Sie vorsichtig, hinterfragen sie Sachverhalte kritisch. Um sich Geld zu leihen, bedarf es einer grundlegenden Kennenlernphase, so die Polizei. Vertrauen Sie sich Familienangehörigen oder Freunden an. Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind.

Die Polizei rät: Sagen Sie “Nein”, wenn Onlinepartner Geld fordern. Fragen Sie im Zweifel die Polizei. Ihre Fragen werden vertraulich behandelt, so die Beamten. "Im Internet kann man sich nie sicher sein, dass der 'Partner' seine Identität täuscht und Absichten vortäuscht", heißt es in einer Pressemitteilung.