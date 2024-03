Wenn der Respekt fehlt: Die Antidiskriminierungsstelle in Halle bearbeitet pro Jahr weit über 100 Fälle. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch. Wer am meisten unter Beleidigungen und Ausgrenzungen leidet.

Betatschen, beleidigen, behindern - was Hallenser alles aushalten müssen

Diskriminierung von Menschen in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wie fühlt es sich an, am Arbeitsplatz rassistisch oder sexuell belästigt zu werden? Wie ist es, ausgelacht zu werden, weil man behindert ist? Len Marius Schweizer und sein Kollege von der Antidiskriminierungsstelle Sachsen-Anhalt am Standort Halle kennen solche Fälle nur zu gut. „Im Vorjahr haben wir 122 Fälle von Diskriminierung bearbeitet, doch das ist nicht repräsentativ. Es gibt eine hohe Dunkelziffer“, sagt Schweizer.