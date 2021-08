Besuche müssen möglich sein

Soziale Kontakte sind wichtig! Wem das nicht klar war, der weiß es seit Lockdown und verordnetem Kontaktverbot. Und es ist auch jenen Einrichtungsleitern hallescher Pflegeheime klar, die auf Nachfrage der MZ betonen: Besuche sind wichtig. Ihnen ist bewusst, dass Videotelefonate und andere Wege der Kontaktaufnahme den direkten Kontakt zwischen Heimbewohnern und ihren Angehörigen nicht ersetzen können.

Und sie selbst wollen deshalb Besuche in ihren Heimen ermöglichen. So weist die Leiterin der ProCurand Seniorenresidenz darauf hin, dass Menschen in einem Pflegeheim sich eben nicht einfach selbstständig im Freien treffen können, sondern auf die Besuche angewiesen sind. Es ist gut, wenn die Verbraucherzentrale dies auch jenen Pflegeheimen deutlich macht, die sich offenbar noch sperren. Um die Heime offen zu halten, sind aber auch die Besucher gefordert. Um einen Corona-Ausbruch zu verhindern, sollten sie die Regeln einhalten. Was sie zu diesem Zwecke auch tun können: sich impfen lassen.

Den Autor erreichen Sie unter: denny.kleindienst@mz.de