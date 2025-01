Die Sternsinger besuchten am Freitagvormittag die Bahnhofsmission in Halle.

Halle (Saale)/MZ - In der Bahnhofsmission in Halle sitzen am Freitagmorgen rund zehn Personen an mehreren Tischen. Sie alle haben einen Teller mit belegten Brötchen vor sich. Als Johannes Knackstedt mit Gitarre zusammen mit Albrecht und Johannes, elf und zwölf Jahre alt, in blaue Umhänge gehüllt und mit Krone auf dem Kopf, herein kommt, ernten die drei zunächst einige verwunderte Blicke. Manche wissen aber gleich, wer die Besucher sind. „Die Sternsinger sind jut“, sagt ein Mann. Er kenne das aus Baden-Württemberg.