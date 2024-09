Die Mitteldeutsche Medienförderung hat die diesjährigen Kinoprogrammpreise verliehen. Bedacht wurden erneut Spielstätten in Halle und eine in Merseburg.

Wolfgang Burkard vom Luchskino am Zoo in Halle kann sich auch in diesem Jahr über die Auszeichnung freuen.

Halle/MZ - Die Mitteldeutsche Medienförderung hat die Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland 2024 vergeben. Unter den Preisträgern sind erneut zwei Spielstätten aus Halle. Das Puschkino wurde für sein „hervorragendes Jahresfilmprogramm 2023“ ausgezeichnet, das Luchskino am Zoo für ein „sehr gutes Jahresprogramm“. In dieser Kategorie wurden auch das Burg Theater in Burg sowie das Domstadtkino in Merseburg bedacht. Den Hauptpreis für das beste Programm erhielt das Lichthaus-Kino im Straßenbahndepot in Weimar.