Edderitz/MZ. - Lukas und Leon haben sich noch einmal in ihre komplette Sportmontur geworfen und spielen sich auf dem Sportplatz in Edderitz die Bälle zu. Der sieben Jahre alte Allrounder und sein ein Jahr älterer Mannschaftskollege aus der F-Junioren des SV Edderitz, der vor allem in der Abwehr spielt, gehören zu jenen 28 Kindern, die in den G- und F-Juniorenteams des SV Edderitz auch wettkampfmäßig kicken. Und damit das auch künftig, möglichst bei Bedingungen wie im Londoner Wembley-Stadion geht, müssen die Plätze des Vereins während der Sommerpause, in der sich mittlerweile auch Lukas und Leon befinden, bestens gepflegt werden.

