Haare als natürlicher Frostschutz und Bäume gegen den Klimawandel: Auszubildende im Gartenbau müssen einiges über Pflanzen wissen. Für wen es bei einem Wettbewerb in Halle nun in die nächste Runde ging.

Mit Video: Pflanzen für die Zukunft! Junge Gärtnerinnen und Gärtner messen in Halle ihr Wissen

HALLE/MZ - Konzentriert begutachten Luke Kregelin und Charlotte Ahrens eines der Gehölze, die in mit Wasser gefüllten Einmachgläsern vor ihnen aufgereiht stehen. Zehn Minuten noch, dann müssen sie alle Pflanzen bestimmt und am besten auch noch herausgefunden haben, ob es sich um insektenfreundliche Gewächse handelt oder nicht. „Das ist doch“, fängt Ahrens an und zögert. „Nein, dafür sind die Knospen zu groß.“