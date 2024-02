Halle (Saale)/MZ - Die Stadt will das bisher eher unscheinbare Wasserspiel „Goldsole“ auf dem Markt in Halle umbauen. Die Anlage in der südwestlichen Ecke soll zu einem etwa dreifach größeren Marktbrunnen werden, der auch Elemente zum Spielen im Wasser erhalten soll. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Noch in diesem Jahr plane man dazu einen Wettbewerb zur Umsetzung. Landschaftsarchitekten, Künstler aber auch Brunnenplaner seien dann aufgerufen, konkrete Ideen zu entwickeln. Anfang 2025 soll eine Jury dann die Beiträge bewerten, so der Ratshof.

Parallel dazu will sich die Stadt um Fördermittel bewerben, um das Projekt finanzieren zu können. Das passende Programm dafür ist gefunden und nennt sich „Lebendige Zentren“. Ende dieses Jahres soll der Antrag beim Land gestellt werden. Mit einer Entscheidung rechnet die Stadt Ende 2025 – die Neugestaltung der Brunnenanlage wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität auf dem Markt vor allem für Familien zu erhöhen. In Umfragen hatten sich Hallenser vor allem mehr Grün – etwa durch Schatten spendende Bäume – für Halles Wohnzimmer gewünscht. Nun soll der Brunnen während Hitzeperioden für Abkühlung sorgen. Neben ebenerdigen und beleuchteten Fontänen-Feldern, wie es sie am Steintor-Varieté und im Stadtpark bereits gibt, sollen auch Spielelemente wie Förderschnecken, Stauwehre und Ähnliches integriert werden.

Direkt am Spielbrunnen will die Stadt zudem neue, mit Stauden und Gräsern bepflanzte Hochbeete sowie begrünte Rank-Elemente aufstellen, in die jeweils Sitzgelegenheiten integriert sind.