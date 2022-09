Beigeordnetenwahl in Halle steht an - das sind die Kandidaten

Diese Kandidaten fordern Amtsinhaberin Katharina Brederlow bei der Wahl zum Beigeordneten für Bildung und Soziales in Halle heraus.

Stadtratssitzung in der Ulrichskirche. Dort wird am Mittwoch der oder die Beigeordente für Bildung und Soziales gewählt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es vier Beigeordnete: Egbert Geier (Finanzen und Personal und Stellvertreter des OB), Judith Marquardt (Kultur und Sport), Katharina Brederlow (Bildung und Soziales) und René Rebenstorf (Stadtentwicklung und Umwelt). Die Beigeordneten sind so etwas wie Stadt-Minister, die dem Oberbürgermeister unterstellt sind. Sie sind Wahlbeamte und werden vom Stadtrat gewählt. Ihre Amtszeit dauert regulär sieben Jahre. Am Mittwoch wird der oder die Beigeordnete für Bildung und Soziales gewählt.