Bei RTL ist Halle ganz vorn

Auf seinem Instagram-Kanal gibt der Sender aktuelle Städtereisen-Tipps für den Winter. Was Halles fünf Türme damit zu tun haben.

Halle (Saale)/MZ - Da haben Isabel Hermann und ihr Team Öffentlichkeit des Stadtmarketings Halle aber nicht schlecht gestaunt: Halles Weihnachtsmarkt hat offenbar Liebhaber und Freunde weit über die Saalestadt hinaus gefunden. Denn auch wenn es in ganz Deutschland – so viel muss neidlos anerkannt werden – eine große Zahl an schönen Weihnachtsmärkten gibt, hat sich das Magazin RTL Punkt 12 auf einem seiner Instagram-Posts für den halleschen entschieden. Unter der Rubrik „Diese märchenhaften Reiseziele sind einen Besuch wert“ gibt RTL Punkt 12 Tipps für Städtetrips im Winter. Und als Titelmotiv des Insta-Posts wurde von den Machern kein Geringerer als der hallesche Weihnachtsmarkt mit Glühweinpyramide, Weihnachtsbaum und beleuchteten Buden vor der Kulisse der fünf Türme ausgewählt – als einziger deutscher Weihnachtsmarkt überhaupt.