In Halle färben sich die Blätter vieler Kastanien braun, obwohl noch Sommer ist. Warum das passiert und ob es den Bestand der Baumart in der Saalestadt gefährdet.

Halle/MZ. - Wer durch Halles Straßen streift und dabei am Stadtgutweg oder auch am Leuna-Chemie-Stadion vorbeikommt, blickt derzeit auf eine Menge braune Blätter an den Kastanienbäumen. Dabei ist der Sommer noch gar nicht vorbei – die hohen Temperaturen und die strahlende Sonne beweisen es. Doch warum verfärben sich so viele Blätter jetzt schon in herbstliche Töne? Die Schuld daran trägt ein kleiner Schmetterling namens Rosskastanienminiermotte. Neu ist der kleine Übeltäter in der Stadt allerdings nicht.