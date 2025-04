Halle/MZ. - Es war wohl eines von vielen. Aber dass auch ein Ereignis ausgerechnet in Halle zum überraschenden Rücktritt von Kevin Kühnert beigetragen hat, sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt und auch in der Stadtpolitik. Kühnert hat seinen überraschenden, damals nur knapp begründeten Rückzug vom Oktober vergangenen Jahres jetzt in einem Gespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ näher begründet. Er sprach von einem Vorfall in einer halleschen Straßenbahn vor ein paar Jahren, bei dem drei Männer darüber gesprochen haben sollen, ihn zu verprügeln. „Ich bin nicht aus der Politik ausgestiegen, weil ich Angst vor ein paar Neonazis habe“, zitiert ihn die Zeitung. „Sondern weil ich zunehmend Zweifel habe, was das Thema Wehrhaftigkeit angeht.“ In der Straßenbahn voller Menschen habe ihm niemand beigestanden.

