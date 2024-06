Die Polizei hat auf der Suche nach Waffen zwei Tage auch in der Waffenverbotszone am Riebeckplatz Personen kontrolliert.

Halle (Saale)/MZ - Unter Regie der Polizeiinspektion (PI) Halle haben fast 200 Einsatzkräfte am Freitagabend und Samstag nach illegalen Waffen in Halle, dem Saalekreis, Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz gesucht. In Halle wurden vor allem in der Waffenverbotszone am Riebeckplatz sowie an gefährlichen Orten wie dem Treff in Neustadt Personen kontrolliert.

So wurde bei einem 25-Jährigen am Treff ein Schlagstock gefunden. In der Leipziger Straße erwischten die Beamten einen 48-Jährigen, der geringe Menge Drogen bei sich hatte. Zudem hatte er ein gestohlenes Fahrrad dabei. Bei drei Männern stellte sich heraus, dass sie mit Haftbefehl gesucht wurden.

„Als Bilanz kann festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Personen keine gefährlichen Gegenstände bei sich führte“, sagte PI-Sprecher Michael Ripke. Allerdings kamen die Kontrollen auch nicht überraschend. Die Polizei hatte sie zuvor selbst angekündigt.