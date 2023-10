Eigentlich sollte die Ortsdurchfahrt der B6 in Gröbers diese Woche fertiggestellt werden, nun gibt es einen kleinen Verzug. Was die Einwohner davon halten und wann die Arbeiten wirklich vorbei sind.

Hier startet der letzte Bauabschnitt an der Bundesstraße 6 (B6) in Gröbers, alles dahinter ist schon neu gemacht.

Gröbers/MZ - Von Ortseingang bis Ortsausgang einmal neu – so in etwa könnte man die Straßenbauarbeiten in Gröbers beschreiben. Seit eineinhalb Jahren wird dort nämlich nach und nach die Bundesstraße 6 aufgerissen und gänzlich erneuert. Laut Planung sollten die Arbeiten am 27. Oktober enden. Daraus wird allerdings nichts. Eine Fertigstellung ist dennoch in Sicht.