In der Freiimfelder Straße und der Delitzscher Straße geht es nur langsam voran.

Baustelle an Berliner Brücke sorgt im Osten Halles für Staus

Autofahrer brauchen wieder Geduld in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Straßenbaustelle in der Berliner Straße nahe der markanten Berliner Brücke führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Osten Halles. Wegen der Erneuerung der Asphaltdecke und Anpassungen im Haltestellenbereich ist die wichtige Verkehrsader seit Montag bis zum 28. Juni voll gesperrt. Fahrzeuge, die die Berliner Brücke normalerweise nutzen, werden nun über die Freiimfelder Straße und die Delitzscher Straße in Richtung Riebeckplatz umgeleitet. Dadurch kommt es auf dieser Route zu langen Staus und in Stoßzeiten zu Verzögerungen von rund 30 Minuten.

Montag kam noch eine weitere Baustelle hinzu. Im Giebichensteinviertel wird der Abwasserkanal am ehemaligen Solebad durch die Stadtwirtschaft saniert. Die Wittekindstraße, die viele Pendler als Abkürzung zwischen der Seebener Straße und der Trothaer Straße nutzen, ist deshalb eine Sackgasse.