Aktivisten können Fällung der Bäume hinter der Oper in Halle nicht länger verhindern

Aktivisten hatten Fahrräder an etlichen Bäumen angeschlossen. Die Arbeiter nahmen diese ab, als die Bäume bis zum Stumpf abgesägt waren.

Halle (Saale)/MZ. - Mit entsetzten Blicken beobachten die Aktivisten, wie ein Arbeiter die Kettensäge an einem Baum ansetzt. Krachend fällt er zu Boden. Holzspäne wirbeln durch die Luft. „Es ist so frustrierend, das mit anzusehen“, sagt eine Demonstrantin. Als die nächsten Bäume an der Reihe sind, ruft die Menge noch einmal „aufhören, aufhören“, wird von den Kettensägen aber übertönt. Der Kampf um die 27 Bäume auf dem grünen Hügel hinter dem Opernhaus ist verloren. Die Fläche wird im Laufe des Dienstagvormittags komplett gerodet und damit für den geplanten Hotelneubau vorbereitet.

Geplanter Hotel-Neubau in Halle: Umwelt-Aktivisten können Baumfällung nicht verhindern

Eigentlich sollten die Gewächse schon am vergangenen Freitag fallen. Doch den Baumschützern gelang es, die Fällungen zunächst zu verhindern. Aktivisten hatten die Parkverbotsschilder umgelegt und bemalt, sodass die Stadt die geparkten Autos nicht abschleppen und den Weg für die Baumarbeiten frei machen konnte.

Am Samstag organisierte die Initiative „Bürgerinnen für Bäume“ dann ein Klavierkonzert auf dem Hügel. Sie wollte damit zeigen, wie wertvoll solche Flächen für die Stadt sind und wie kreativ diese genutzt werden können.

Die Polizei hat die Versammlung der Baumschützer am Dienstag begleitet und während der Fällarbeiten abgesichert. (Foto: Marvin Matzulla)

Wachschutz sichert Baumfällung hinter der Oper in Halle ab

Dennoch wurden die Fällarbeiten für Dienstag erneut angesetzt. Dieses Mal sicherte ein Wachschutz bereits über mehrere Tage hinweg ab, dass die Verkehrsschilder nicht umgelegt oder verändert werden konnten. Außerdem stellten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bereits gegen drei Uhr in der Nacht zu Dienstag Bauzäune rund um die Grünfläche auf.

Schon ab drei Uhr in der Nacht zu Dienstag hat ein Sicherheitsdienst das Areal mit Bauzäunen abgesperrt und das Gelände bewacht. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Baumschützer versuchten in den frühen Morgenstunden noch, den Abschleppdienst zu blockieren – letztendlich aber ohne Erfolg. Auch die an den Bäumen angeschlossenen Fahrräder konnten die Fällarbeiten nicht aufhalten. Die Arbeiter sägten die Laubbäume zunächst bis zur Höhe der Fahrräder ab und entfernten diese schließlich vom Gelände.

Aktivisten beklagen Verlust von grüner Oase in Halle

„Wieder ist eine grüne Oase verloren gegangen. Die Vernunft hat leider nicht gesiegt“, sagte Anne-Marleen Müller-Bahlke, Mitglied der Initiative „Bürgerinnen für Bäume“. Die Aktivisten hatten gefordert, dass leerstehende alte Hotelgebäude in der Stadt zunächst saniert werden, bevor ein Neubau errichtet wird. „Die Stadt rühmt sich mit dem Zukunftszentrum und versiegelt dann Grünflächen“, sagte Müller-Bahlke.

Das passe für sie nicht zusammen. Natur- und Umweltschutz sei für die Zukunft schließlich entscheidend. Die Grünen-Aktivistin betonte, dass die Gruppe sich weiterhin für die Grünflächen in Halle einsetzen werde. Das Grundproblem bestehe darin, dass die Stadt überhaupt solche Flächen an Investoren verkauft.

Mehrere Fahrzeuge mussten von den Parkplätzen rund um den grünen Hügel am Unterberg abgeschleppt werden, damit gefällt werden konnte. (Foto: Marvin Matzulla)

Saalesparkasse verteidigt Pläne für Neubau in Halle

Den grünen Hügel hinter der Oper hat die Saalesparkasse erworben, um gemeinsam mit der Firma GP Papenburg für die britische Hotelkette Premier Inn dort einen Neubau zu errichten. Das Projekt sei vom Stadtrat abgesegnet und sogar eine bestimmte Anzahl an Tiefgaragenparkplätzen gefordert worden, heißt es in einer Mitteilung der Saalesparkasse. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass dafür Bäume gefällt werden müssen. Die entsprechende Genehmigung habe die Stadt ebenfalls erteilt.

„Wir haben kein Verständnis dafür, dass Einzelne die Saalesparkasse an der Wahrnehmung ihrer Rechte hindern“, kritisiert die Bank. Zumal bereits feststeht, dass als Ersatz neue Bäume gepflanzt werden müssen. Das Angebot der Saalesparkasse, den brachliegenden Platz gegenüber als grünes Areal herzurichten, sei abgelehnt worden. Dort will die Stadt wieder einen Basketballplatz errichten.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag betont, dass seine Partei ursprünglich gegen den Verkauf des Grundstücks gewesen ist. Der Protest unterliege der Versammlungsfreiheit. Viele der Demonstranten hätten angekündigt, ihr Konto bei der Sparkasse kündigen zu wollen.