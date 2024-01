Am Volkspark in der Kleinen Gosenstraße wurden am Dienstag für einen neuen Anbau Götterbäume und ein Eschenahorn gefällt.

Halle (Saale)/MZ. - Mehrere Laubbäume sind am Volkspark in der Kleinen Gosenstraße in Giebichenstein am Dienstag abgesägt worden. Die Stümpfe der Götterbäume und des Eschenahorns stehen zwar noch, sollen aber auch verschwinden. Dieser Schritt markiert den Beginn der umfangreichen und auf sieben Jahre angelegten Sanierung des Volksparks. Für 7,15 Millionen Euro soll das historische Gebäude unter anderem energetisch saniert werden. Dass die Bäume für die Arbeiten weichen mussten, stößt bei den Anwohnern zum Teil auf Kritik.