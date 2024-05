Die hallesche Grünen-Fraktion fordert mehr Baumschutz. Das Fällen soll in Zukunft nur noch unter erschwerten Bedingungen erlaubt sein.

Bäume Fällen soll in Halle künftig schwieriger werden

Die Grünen wollen, dass in Halle weniger Bäume gefällt werden - wie hier in der Georg-Cantor-Straße, die wegen Baumfällarbeiten gesperrt ist.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle einen Baum zu fällen, soll künftig deutlich komplizierter werden. Die Grünen-Fraktion will einen Antrag in den Stadtrat einbringen, der Grundstückseigentümer, Bauherren und Stadtverwaltung zu mehr Baumschutz zwingt. „Wir brauchen eine andere Haltung bei allen Beteiligten“, sagt Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag. Der Wille zum Erhalt müsse Vorrang haben.