Auf Autofahrer warten in Reideburg und in der Innenstadt ab dem 4. November neue Umleitungsstrecken.

Halle/MZ. - Ab Montag, 4. November, müssen sich Autofahrer in Halle auf neue Sperrungen im Osten und im Zentrum einstellen. Die Delitzscher Straße in Reideburg wird wegen Asphaltarbeiten zwischen An der Priemitzer Mark und der Auffahrt zur Autobahn 14 in zwei Abschnitten voll gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 15. November an.

Die Umleitung für den Verkehr läuft über das Kreuz Halle-Peißen der Autobahn 14, die Bundesstraße 100 und die Europachaussee. Die Delitzscher Straße ist für Anliegerinnen und Anlieger als Sackgasse bis zum Autohaus mit der Hausnummer 293 befahrbar. Die Kreuzung Mühlstraße/Klingenthaler Straße bleibt befahrbar.

In Abschnitten des Moritzburgrings, Robert-Franz-Rings, Neuwerk und des Friedemann-Bach-Platzes führt ab dem 4. November die Sanierung von Abwasserkanälen zu Einschränkungen. Bis zum Freitag, 8. November, ist der Moritzburgring im Bereich zwischen Friedemann-Bach-Platz und Robert-Franz-Ring in beide Richtungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Große Wallstraße und Jägerplatz.

Anschließend ist der Moritzburgring in diesem Abschnitt ab Samstag, 9. November, bis voraussichtlich 14. Februar 2025 nur stadtauswärts als Einbahnstraße befahrbar. Die Umleitung führt über Robert-Franz-Ring, Mühlpforte, Schlossberg und Friedemann-Bach-Platz.

Im Moritzburgring, Robert-Franz-Ring, Neuwerk und Jägerplatz kommt es im Bauzeitraum zu Sperrungen der Gehwege sowie zu halbseitigen Sperrungen der Fahrbahn. Daher werden temporäre Ampelanlagen an den Kreuzungsbereichen installiert.