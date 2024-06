In der Nacht zum Mittwoch ist in der Silberhöhe eine Baracke abgebrannt. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen.

Barackenbrand in Halle: Stundenlanger Feuerwehreinsatz in der Silberhöhe

Areal in der Alten Heerstraße in Flammen

In der Alten Heerstraße loderten die Flammen aus einer Baracke.

Halle (Saale)/MZ - Stundenlanger Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in der Silberhöhe. Gegen 1.30 Uhr meldeten Anwohner einen Feuerschein auf dem leerstehenden Areal in der Alten Heerstraße.

Als das erste Löschfahrzeug der Feuerwehr vor Ort war, schlugen den Einsatzkräften sofort Flammen aus dem inneren entgegen. Aufgrund Lage und Dynamik des Feuers gestalteten sich, die Löscharbeiten schwierig. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.