Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Planungen sind in vollem Gange: Am 4. Mai soll im Saale-Center am Rennbahnring 30. Geburtstag gefeiert werden. Für das dazugehörige Bühnenprogramm haben sich unter anderem das Kerstin-Ott-Double Janine Frei, der Schlagersänger André Busse und seine Kollegin Bianca Graf angekündigt. Es soll eine große Geburtstagstorte und Überraschungen für Kinder geben, unter anderem wird eine Hüpfburg aufgebaut. Über diesen Jubiläumstag hinaus stehen in einem von Halles ältesten Einkaufszentren aus der Zeit nach der Wende einige Veränderungen bevor.