Baden am Saalestrand in Halle ist jeden Sommer wieder beliebt. Aufgrund der Wasserqualität wird allerdings davon abegeraten.

Halle/MZ. - Die gute Nachricht ist: Am Saalestrand sind keine der berüchtigten Kolibakterien nachweisbar, die Brechdurchfälle verursachen können. Die schlechte Nachricht: An dem beliebten Badestrand sind andere Bakterien, intestinale Enterokokken, in der 30-fachen Menge über dem Grenzwert bei Proben gefunden worden. Diese Bakterien weisen darauf hin, dass Fäkalien in die Saale eingeleitet worden sind.