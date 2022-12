Bahnunternehmen Abellio streicht Züge zwischen Halle und Nordhausen

Und täglich grüßt das Murmeltier: Schon wieder schauen Bahnreisende in der Region Halle in die Röhre. Die Gründe dafür sollen bei der DB Netz AG liegen.

Halle (Saale)/MZ - Massive Personalprobleme bei der Deutschen-Bahn-Tochter Netz AG sorgen in der Adventszeit sowie zwischen den Feiertagen bis ins neue Jahr für zahlreiche Zugausfälle zwischen Halle und Nordhausen. Darüber informierte am Mittwoch das private Verkehrsunternehmen Abellio. „Da mehrere Stellwerke entlang der Strecke an einigen Abenden und in Nächten nicht besetzt werden, können wir den gesamten Abschnitt auch nicht befahren“, sagt Sprecher Stefan Dietrich. Für den Betrieb der Stellwerke sei die DB Netz AG verantwortlich. Bereits in der Vergangenheit war es deshalb schon mehrfach zu Ausfällen gekommen.