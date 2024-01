Der Personalmangel in den Stellwerken der Deutschen Bahn in Halle verursacht Verkehrsprobleme. Die Bahn plant, die Situation durch Einstellung neuer Mitarbeiter und Modernisierung der Stellwerke zu verbessern.

Halle/MZ. - Abellio hat auf die Ausfälle an den Stellwerken der Bahn reagiert und fährt bis Februar an den Wochenenden auf der Strecke Halle-Nordhausen in den Nachtstunden mit Bussen statt mit Zügen - so sollen die Kunden zuverlässig ans Ziel kommen. Doch warum Fehlt das Personal in den Stellwerken der Deutschen Bahn?