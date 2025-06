Streckensperrung wegen Bauarbeiten Halle ohne ICE-Anschluss: So kommen Sie gut in die Sommerferien

Sommer, Sonne, Streckensperrung: Am Freitag beginnen die Sommerferien in Sachsen-Anhalt – und Halle ist vom ICE-Verkehr abgehängt. Welche Alternativen es gibt für die Fahrt in den Urlaub.