Teutschenthal/MZ. - Gleich hinter dem Verkaufsraum der Bäckerei Schäl in Teutschenthal ist die Arbeit voll im Gange. Heike Schäl hat gerade einen großen Blechkuchen aus dem Ofen geholt. Sohn Martin testet mit einer schnellen Handbewegung, ob er gut ist und erinnert an den nächsten Kuchen, der in fünf Minuten raus muss. Es wirkt routiniert, die Handgriffe sitzen, und der Duft von Hefeteig liegt in der Luft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.