Autofahrerin rast mit Transporter in ein Geschäft in Halle

Großes Glück hatten Passanten am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Kloppenburger Straße. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Halle (Saale)/MZ - Eine 46 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Kloppenburger Straße in Halle für einen ernsten Zwischenfall gesorgt. Wie die Polizei gegenüber der MZ erklärte, war die Frau mit einem Transporter offenbar unkontrolliert über den Parkplatz geschossen. Der Transporter touchierte einen abgestellten Wagen und raste letztlich in die Eingangstür eines Geschäfts. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt vor Ort.

Laut Polizei ist es ein glücklicher Umstand gewesen, dass das Geschäft derzeit leer steht und dass keine Passanten von dem Transporter erfasst wurden. Möglicherweise hatte die 46-Jährige gesundheitliche Probleme, die zu dem Unfall führten.