Ein Auto ist an der Röpziger Brücke in Halle in die Saale gestürzt, es soll an diesem Mittwoch aus dem Fluss geborgen werden. Schweres Gerät und Taucher sind im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem stundenlangen Einsatz von Rettungskräften gibt es am Freitag die traurige Gewissheit: Ein 36-Jähriger konnte nur noch tot aus der Saale geborgen werden, Taucher hatten ihn am Abend aus dem Auto ziehen können, was bereits am Grund des Flußes lag. Zuvor hatten am Nachmittag Passanten gemeldet, dass ein Auto in die Saale geraten war, zunächst war noch unklar, ob sich überhaupt eine oder mehrere Personen in dem Auto befunden hatten.