Auto rammt Laterne - Behinderungen im Osten Halles

Ein Autofahrer ist hat am Freitagmittag bei einer Karambolage verletzt worden.

Halle (Saale)/MZ - Ein Autofahrer hat am Freitagmittag beim Abbiegen von der Europachaussee in die Delitzscher Straße im Osten Halles einen Laternenmasten gerammt. Offenbar war er mit seinem Wagen zu rasant um die Kurve in Richtung Büschdorf unterwegs und hatte die Kontrolle über seinen Kambi verloren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Auf der Kreuzung kam es durch den Unfall zu Behinderungen. Der schwer beschädigte Pkw muss abgeschleppt werden.