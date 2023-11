Der Studienabbrecher Cornelius Arndt schließt seine Lehre als Spitzenreiter im IHK-Gebiet ab. Solche Umwege gibt es öfter. Er verrät, was ihn dazu bewegt hat und welche Vorteile das für ihn hat.

Großkugel/Halle/MZ - Gymnasium, Abitur, Studium, Job: für viele Schüler und deren Eltern sieht so der klassische Bildungsweg aus, an eine Ausbildung wird dabei eher selten gedacht. Auch Cornelius Arndt schlug diesen Weg ein, um dann festzustellen, dass es nicht das Richtige für ihn ist. Er brach sein Studium ab und hat nun, knapp drei Jahre später, seine Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing bei der Vodafone Customer Care GmbH in Großkugel absolviert – als Bester der Besten.