Auswertung der Stadtentwicklung: Was hat Halle seit 2013 geschafft?

Die Innenstadt von Halle sollte in vielen Bereichen weiterentwickelt werden. Was ist aus den Plänen geworden?

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein langer Prozess mit vielen Beratungen, Analysen und Ideen. Doch nach fast vierjähriger Arbeit wurde 2017 das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025“ (Isek) beschlossen. Ein mehr als 300 Seiten starkes Dokument, in dem die Stadt ihre Ziele für die kommenden zehn Jahre formulierte. Teilweise waren sie hoch gegriffen, teilweise tief gestapelt. Nun ist es an der Zeit, zu prüfen, was die Stadt im Jahr 2025 tatsächlich erreicht hat. Die MZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Themengebiete.