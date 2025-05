Neubau einer Feuerwehr in Halle

Das alte Feuerwehrgebäude in Nietleben soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Nietleben steht vor einer schwierigen Zeit. Das alte Gebäude am Platz der Einheit in Nietleben soll bald abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Doch für die Zeit des Umbaus sucht die Feuerwehr ein Ausweichquartier. Bislang hat man noch nichts Passendes gefunden. Mit einem Appell an die Öffentlichkeit bitten die Kameraden nun um Unterstützung.

Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben: Mindestens ein Stellplatz für das Löschfahrzeug ist gesucht

Gesucht wird ein vollständig geschlossener Stellplatz für ein Lkw-Löschfahrzeug in unmittelbarer Nähe zu Nietleben beziehungsweise der westlichen Neustadt. Eine Großgarage oder eine Lagerhalle, in die man mit dem Auto fahren kann, seien auch in Ordnung, heißt es.

Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber der Auszug aus dem alten Gebäude soll möglicherweise noch in diesem Herbst geschehen. Die Bauzeit für den Ersatzneubau soll laut Stadtverwaltung rund drei Jahre betragen.

So lange müsste das Ausweichquartier auch für die Feuerwehr zur Verfügung stehen, damit sie nicht vom Dienst abgemeldet werden muss und die Kameraden von dort aus zum Einsatz Ausrücken können.

Über 50 Menschen engagieren sich in der Feuerwehr Halle-Nietleben

In der Feuerwehr Nietleben sind aktuell mehr als 50 Menschen aktiv, 29 davon im Einsatzdienst. Erst kürzlich wurde das 110-jährige Bestehen der Wehr gefeiert. Bald soll auch eine eigene Kinderfeuerwehr gegründet werden.

Sie haben eine passende Lösung oder eine Idee, wo die Kameraden der Feuerwehr Nietleben unterkommen können? MZ-Reporter Marvin Matzulla ist selbst bei der Feuerwehr aktiv und nimmt Ideen oder Angebote gerne persönlich entgegen. Schreiben Sie ihm unter: [email protected]