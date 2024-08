Zu einem Polizeieinsatz ist am Donnerstagabend in Halle-Neustadt gekommen. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein.

Halle (Saale)/MZ - Immer wieder Messer. So auch am Donnerstagabend in Halle-Neustadt. Kurz vor 20 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Richard-Paulick-Straße gemeldet. Nach Angaben von Zeugen soll auch ein Messer dabei zum Einsatz gekommen sein.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde mindestens eine Person mit Stichverletzungen vor Ort festgestellt und verletzt. „Es laufen umfangreiche Maßnahmen“, hieß es am Abend aus der Polizeiinspektion. In den umliegenden Straßen fuhren Streifenwagen der Polizei umher. Nach MZ-Informationen befindet sich der Täter auf der Flucht. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte am Abend noch nicht gesagt werden.