HAL/MZ. - Es hat fast schon etwas Außerirdisches, als die Auszubildende Josephine Jeltsch mit Schutzanzug und Maske in die Lackierkabine kommt. Sie macht eine Ausbildung zur Fahrzeuglackiererin. Im Stadtgebiet Halle ist die 21-Jährige die einzige Frau, die eine solche Ausbildung absolviert.

Die Perspektiven tauschen

Aus diesem Grund sind am Freitag auch Bildungsministerin Eva Feußner und der Präsident der Handelskammer Thomas Keindorf in der halleschen Fahrzeuglackiererei Brodehl zu Gast, um mit der Auszubildenden zu sprechen und für den Girls' und Boys' Day zu werben, der am 25. April bundesweit stattfindet. An diesem Tag können Schülerinnen und Schüler Berufe kennenlernen, die für ihr jeweiliges Geschlecht eher untypisch sind. Das heißt Berufe, in denen der Männer oder Frauenanteil unter 40% liegt. Man wolle den jungen Menschen die Gelegenheit bieten, die Perspektiven zu tauschen und eine klischeefreie Berufsorientierung ermöglichen, berichtet Bildungsministerin Feußner. Immer mehr Unternehmen würden an dem Aktionstag teilnehmen, erzählt die Ministerin zufrieden. Mädchen könnten am Aktionstag aus insgesamt 3.700 Unternehmen wählen, Jungen aus ungefähr 2.600.

Anmeldungen sind noch möglich

Josephine Jeltsch interessiert sich derweil schon seit klein auf für Fahrzeuge und wollte etwas machen, bei dem man sichtbare Erfolgserlebnisse habe. Trotzdem machte sie zunächst ihr Abitur und studierte drei Semester Betriebswirtschaftslehre, ehe sie durch ein Praktikum an ihre Ausbildungsstelle kam.

Anmeldungen sind noch möglich:Auf girls-day.de und boys-day.de finden Interessierte alle benötigten Informationen.