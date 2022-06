Ausbau der Elsa-Brändström-Straße in Halle: Stadträte stimmen für Streichung von Parkflächen

Die Versuche von CDU und SPD per Änderungsantrag Stellflächen zu erhalten, sind im Hauptausschuss am Mittwoch gescheitert. Andere Faktionen plädierten für einen zukunftsgewandten Straßenbau.

Halle (Saale)/MZ - Wenn die Elsa-Brändström-Straße im Rahmen des Stadtbahnprogramms in drei Jahren ausgebaut wird, werden über 80 Parkplätze für die Anwohner wegfallen. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben den Plänen der Verwaltung am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt. Versuche von CDU und SPD ein paar Stellflächen per Änderungsantrag zu erhalten, scheiterten in dem Gremium.