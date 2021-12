Aus Dank für die Leistung: 100 Stollen für die Pflegekräfte

Halle/MZ - 100 Stollen, 100 Packungen Kaffee und mehrere Baumkuchen aus der eigenen Manufaktur: Rene Klauer, Geschäftsleiter im Globus Halle-Dieselstraße, schob am Dienstag einen vollbeladenen Wagen vor den Eingang des Klinikums Bergmannstrost, wo er die Lebensmittelsspende an Henry Rafler, den Pflegedirektor der Klinik, übergab.

„Es ist eine kleine Anerkennung und eine wichtige Wertschätzung“, erklärte Rene Klauer. „Die Pflegekräfte des Klinikums Bergmannstrost leisten gerade jetzt, rund um die Uhr eine aufopfernde Arbeit für das Wohl der Patienten.“ Deshalb sollte den Krankenhaushelden und -heldinnen auch Hochachtung entgegengebracht werden.

Rund 700 Pflegekräfte sind am Klinikum über alle Bereiche verteilt tätig. Stollen und Kaffee sollen nun aber an alle Mitarbeiter verteilt werden, sagte Pflegedirektor Henry Rafler und sprach von der Belastung der Mitarbeiter in der Pandemie. Da sei einerseits die Anstrengung bei der Arbeit, andererseits auch im Privatleben, wo es gelte, mit der Corona-Lage umzugehen. „Die Aufmerksamkeit tut gut“, so Rafler, der nochmals an den Applaus für Pflegekräfte und auch an die Spenden erinnerte, die esim letzten Jahr schon gab. Seither dauere die Pandemie aber an, die Arbeit gehe kontinuierlich weiter - und sei auch weiterhin anstrengend.

Mit dabei war auch Klaus-Helmut Rintz vom Verein „Nothilfe ohne Tabu“, der die Spende im Dezember des vergangenen Jahr initiiert hatte und dafür bereits den Globusmarkt gewinnen konnte. Neben Stollen wurden damals noch 100 Geschenketüten überreicht. „Letztes Jahr war es umgekehrt“, sagte Rintz. Denn diesmal sei Globus auf ihn zugekommen.