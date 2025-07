Halle (Saale)/MZ - Dieses Abendessen hat einiges zu bieten: Einmal im Monat lädt der Verein „science2public“ auf dem Bürgerforschungsschiff „Make Science“ am Riveufer in Halle zum „Dinner4Zero“ ein. Der Titel erinnert einerseits an den Filmklassiker „Dinner for One“ und greift andererseits den „zero waste“ Gedanken auf, also das Ziel „null Abfall“ zu produzieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.