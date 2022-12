Auffällige Knallgeräusche in Halle wegen Schreckschusswaffe?

Nachdem im Bereich der Neustädter Passage in Halle auffällige Knallgeräusche zu hören waren, verließ ein PKW den mutmaßlichen Ort des Geschehens. Bei den Insassen konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Knallgeräusche in Halle: Ist der Grud eine Schreckschusswaffe gewesen?

Halle/MZ - In Halle waren am Mittwochabend schussähnliche Knallgeräusche zu hören. Die mutmaßlichen Verursacher konnten gestoppt werden. Zunächst hatten gegen 22 Uhr im Bereich der Neustädter Passage in Halle Polizeibeamte den Lärm wahrgenommen. Kurz darauf verließen mehrere Männer mit einem Pkw den mutmaßlichen Ort des Geschehens.

Der Wagen konnte angehalten und die Insassen im Alter von 25 bis 27 Jahren kontrolliert werden. Ein 25-Jähriger übergab den Beamten eine Schreckschusswaffe inklusive Munition. Die Polizei ermittelt, ob die Waffe die Ursache für die Knallgeräusche war.