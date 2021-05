Halle (Saale) - Der Austausch der gesprengten Geldautomaten der Saalesparkasse an der Diesterwegstraße in Halle-Süd und an der Delitzscher Straße in Reideburg verzögert sich weiter: Die neuen Automaten sollen nun in der 25. Kalenderwoche, also Ende Juni, eingebaut werden. Das teilte die Saalesparkasse auf MZ-Anfrage mit. Schuld für die erneute Verzögerung seien technische Probleme, sagt Christian Germer, Pressesprecher der Saalesparkasse. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Automaten in der letzten Mai-Woche getauscht werden. Jetzt müssen sich die Sparkassenkunden noch vier weitere Wochen gedulden.

Aufbau der neue Geldautomaten der Saalesparkasse verzögert sich weiter

Besonders ärgerlich sei die Situation für die vielen älteren Leute, die beispielsweise in den Wohnungen der Genossenschaft „Eigene Scholle“ in Halles Süden wohnen und nun deutlich weitere Wege auf sich nehmen müssen, sagt eine Leserin und Sparkassenkundin gegenüber der MZ. Für Unverständnis sorgt auch, dass die Automatensprengung an der Diesterwegstraße inzwischen schon acht Monate zurückliegt und es immer noch keinen Ersatz gibt. „Vor Weihnachten hatte jemand einen Zettel an die Tür der geschlossenen Filiale geklebt, auf dem Stand: ,Wie lange noch?’ Ein Scherzkeks hatte dann darunter geschrieben: ,Bis Ostern.’ Heute wünschte ich, das hätte gestimmt“, sagt die MZ-Leserin.

Die Saalesparkasse blickt auf einen kleinen Leidensweg hinsichtlich ihrer gesprengten Automaten im Stadtgebiet zurück (die MZ berichtete). Jüngst hatten Unbekannte Anfang April zwei Automaten an der Berliner Straße angegriffen. Da auch der Automat in Reideburg bei Sprengungen zerstört wurde, gibt es in Halles Osten aktuell kaum noch ein funktionsfähiges Gerät der Saalesparkasse. Um den Attacken vorzubeugen, hat die Saalesparkasse bereits jetzt 31 Automaten-Standorte für die nächtliche Nutzung gesperrt. Die neuen Automaten sollen technisch moderner und so auch sicherer sein - wenn sie denn geliefert werden. (mz)