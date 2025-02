Halle (Saale)/MZ. - Mit der Inneneinrichtung ist Johanna Abendroth so gut wie fertig. „Nur die Küche fehlt noch“, so die junge Designerin, die gerade dabei ist, mit einem besonderen Begegnungsort in der Franckestraße eine ausgezeichnete Idee in die Tat umzusetzen. „Ausgezeichnet“ im wahrsten Wortsinne, denn „belong base“ ist eines der Siegerprojekte des Wettbewerbs „STADT–UP. Mein Business für die Innenstadt“, bei dem Nutzungsideen für leere Ladengeschäfte in Halles City gefragt waren.

