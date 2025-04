Engagement im Gemeindekirchenrat Auf einen Drink bei Gott: Warum es in der Petruskirche in Halle einen Tresen gibt

Die Petrusgemeinde hat mitten in die Kirche in Kröllwitz einen Tresen gebaut. Das zeigt, wie viel Gestaltungsspielraum eine Gemeinde hat. Deshalb engagiert sich auch Julian Gräb in der Kirche.