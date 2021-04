Auch 2021 keine Lange Nacht der Wissenschaften in Halle

Lange Nacht der Wissenschaften an der Uni Halle - Archivbild

Halle (Saale) - Auch in diesem Jahr wird es keine Lange Nacht der Wissenschaften in Halle geben: Der eigentlich für den 2. Juli 2021 angesetzte 20. abendliche Streifzug durch die hallesche Forschung findet wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht statt, teilte die Uni Halle am Donnerstag mit. Das habe das Rektorat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) als Hauptorganisator entschieden.

"Für die Lange Nacht der Wissenschaften 2022 hoffe ich, dass diese Veranstaltung wieder wie gewohnt in Präsenz für die breite Öffentlichkeit und mit neuen Ideen stattfinden kann", so Rektor Christian Tietje. Für dieses Jahr sei jedoch noch geplant, hallesche Wissenschaft und Forschung im Kontext der in Halle vom 18. September bis 3. Oktober stattfindenden Einheitsfeierlichkeiten deutlich sichtbar zu machen - dann mit bundesweiter Ausstrahlung.

Auch der große Hochschulinformationstag der MLU für Studieninteressierte wird 2021 erneut nicht in Präsenz auf dem Universitätsplatz stattfinden können. Er findet als mehrtägige virtuelle Veranstaltung vom 7. bis 20. Juni 2021 statt. (mz)