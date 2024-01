Gut zwei Wochen nach der Eröffnung der neuen Praxis in Sietzsch zeigt sich die Landärztin zufrieden. Bereits am ersten Tag war der Zulauf enorm. Das sagen die Einwohner.

So laufen die ersten Wochen in der neuen Arztpraxis in Sietzsch

Sietzsch/Landsberg/MZ - Gut 300 Menschen waren zur Eröffnung der neuen Landarztpraxis in Sietzsch gekommen – und mehr als 100 davon ließen sich direkt einen Termin geben. „Das war ein beeindruckender Tag, einfach unglaublich. Wir sind so dankbar für die ganzen Glückwünsche und Geschenke“, sagt die Ärztin Franziska Hilbig. „Ich saß die ganze Zeit nur am Tresen und habe die Patientendaten aufgenommen“, erinnert sich auch ihr Mann Michael Binder an den Ansturm am ersten Samstag des Jahres.